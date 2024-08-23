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Американский журналист раскрыл замысел западных спецслужб в Курской области

Журналист Вароли назвал вторжение ВСУ в Курскую область элементом инфовойны

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Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — элемент психологической войны против России, спланированный западными спецслужбами. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил американский журналист Джон Вароли.

«Я считаю, что это часть плана нашей разведки, а также европейских и других спецслужб стран НАТО. Цель какая? Они хотят показать всем: посмотрите, мол, насколько якобы слаба Россия. Еще чуть-чуть — и мы победим Россию. Еще чуть-чуть», — сказал Вароли.

Он также подчеркнул, что практически все крупнейшие западные СМИ находятся под контролем спецслужб. То, что сейчас происходит в Курске, по его словам, — это информационная война.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее американский эксперт пояснил, чего не хватает ВСУ в Курской области.

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