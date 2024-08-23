Пашинян заявил о телефонном разговоре с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и обсудил визит российского лидера в Азербайджан. Об этом сообщили в кабмине Армении.

«Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», — говорится в сообщении.

В кабмине также уточнили, что лидеры двух стран договорились о проведении встречи для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня для России и Армении.

До этого Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции в стране. По его словам, на данный момент это «принципиальная проблема» для Армении.

Он также заявлял, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления.

Ранее Пашинян заявил об усталости народа Армении.