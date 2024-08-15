В Грузии назвали не принципиальными сроки начала переговоров о вступлении в ЕС

Для властей Грузии не является принципиальным, когда Европейский союз откроет переговоры со страной о вступлении в сообщество. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Это не является для нас принципиальным», — сказал он.

До этого Кобахидзе допустил, что ЕС может в 2024 году начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество. Вместе с тем глава грузинского кабмина отметил, что вероятность этого не велика, пока конфликт на Украине продолжается.

6 августа спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с журналистами рассказал, что Евросоюз требовал от Грузии введения санкций против России, а также организованной отправки грузинских наемников на территорию Украины для их участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 июля Папуашвили заявил, что процветание и мир в республике не будут принесены в жертву ради вступления в Евросоюз. По его словам, страна хочет присоединиться к ЕС будучи мирной, с высоким уровнем благосостояния.

Ранее в США рассказали о нежелании жителей Грузии вступать в ЕС и НАТО.