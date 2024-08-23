КНР и Белоруссия заявили о поддержке мирного урегулирования конфликтов

Пекин и Минск поддерживают урегулирование конфликтов мирным путем. Об этом говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном на href=«https://www.mfa.gov.cn/«сайте target=«_blank»>сайте МИД КНР.

«Обе стороны поддерживают мирное разрешение конфликтов, конструктивный диалог между странами и международное сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и взаимном уважении», — говорится в коммюнике на фоне официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию 22-23 августа.

20 августа Ли Цян приехал в Россию по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в Кремле. По итогам переговоров подписано несколько межправительственных и межведомственных документов.

До этого Мишустин заявил, что РФ и Китай должны защищать свои интересы от Запада. Премьер отметил, что Запад стремится сохранить свое доминирование в мире путем наложения нелегитимных санкций, пытаясь таким образом сдержать рост экономик Китая и России.

Ранее Лукашенко поблагодарил китайцев за исполнение мечты.