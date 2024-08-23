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США не будет вести переговоры по Украине с Россией без Зеленского

Конгрессмен Микс: Киев должен определить время начала переговоров с Москвой

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Patrick Semansky/AP

Старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс (от штата Нью-Йорк) считает, что Киев должен определить подходящий момент для начала возможных переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Президенту (Украины Владимиру — «Газета.Ru» Зеленскому следует сказать нам, когда придет время для переговоров. Мы не станем вести переговоры без него», — заявил конгрессмен на полях Национального съезда Демократической партии США в Чикаго (штат Иллинойс).

В свою очередь американский сенатор Ричард Блюменталь, который является демократом от штата Коннектикут, также заявил на полях съезда, что США в вопросе о возможности начала переговоров с Россией по Украине следует руководствоваться мнением украинского президента.

Кроме того, американский сенатор Берни Сандерс, который выступает от штата Вермонт, отметил, что положительно оценивает возможность переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса.

До этого председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.

В Европе заявили, что Украина «воспользовалась уязвимостью» союзников.

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