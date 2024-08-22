Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о заинтересованности кандидата в президенты в договоре с РФ

Экс-замгоссекретаря США: Камале Харрис интересен договор с РФ по контролю оружия

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис в случае победы на выборах будет заинтересована в соглашении с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявил журналистам председатель американской Ассоциации по контролю над вооружениями, бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн, передает РИА Новости.

Он считает, что Харрис будет «более способной» в этом вопросе по сравнению с Дональдом Трампом, который выдвинут кандидатом в президенты от республиканцев.

По словам Кантримэн, Вашингтон готов к разговору с Москвой по данной теме без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине.

Дверь для переговоров остается открытой, добавил экс-замгоссекретаря США.

22 августа председатель комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.

31 января 2023 года Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении Договора между Вашингтоном и Москвой о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. После этого Россия приостановила участие в нем.

Ранее в США назвали главную проблему кампании Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами