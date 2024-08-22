В США рассказали о заинтересованности кандидата в президенты в договоре с РФ

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис в случае победы на выборах будет заинтересована в соглашении с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявил журналистам председатель американской Ассоциации по контролю над вооружениями, бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Кантримэн, передает РИА Новости.

Он считает, что Харрис будет «более способной» в этом вопросе по сравнению с Дональдом Трампом, который выдвинут кандидатом в президенты от республиканцев.

По словам Кантримэн, Вашингтон готов к разговору с Москвой по данной теме без предварительных условий, независимо от того, что происходит на Украине.

Дверь для переговоров остается открытой, добавил экс-замгоссекретаря США.

22 августа председатель комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин заявил, что Москва и Вашингтон продолжат вести диалог друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта.

31 января 2023 года Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении Договора между Вашингтоном и Москвой о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. После этого Россия приостановила участие в нем.

Ранее в США назвали главную проблему кампании Харрис.