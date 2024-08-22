Президента Палестины не пустили в Газу

Израиль отказал президенту Палестины Махмуду Аббасу в посещении сектора Газа. Об этом заявил советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики, слова которого передает РИА Новости.

«Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Аббас намерен посетить сектор Газа.

21 августа Аббас в ходе визита в Турцию отменил ужин с депутатами местного парламента из-за угрозы покушения со стороны Израиля. Аббас поблагодарил спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша за проявленное к нему внимание, но сообщил, что не может поужинать с депутатами, поскольку ему нужно добраться до Палестины до наступления темноты.

Ранее Эрдоган призвал исламские страны поспособствовать прекращению огня в Газе.