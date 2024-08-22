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Сенатора Карасина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Путин подписал указ о награждении Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Григория Карасина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Сенатор был удостоен государственной награды за большой вклад в развитие парламента и активное участие в законотворческой деятельности. В документе подчеркивается, что Карасин на протяжении многих лет добросовестно выполнял возложенные на него обязанности.

«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Карасина Григория Борисовича — сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области, председателя комитета Совета Федерации по международным делам», — говорится в тексте.

Парламентарий родился в 1949 году в Москве. 23 августа ему исполнится 75 лет.

30 июля российский лидер наградил 100-летнего участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина орденом Почета. В соответствующем указе Путина отмечалось, что ветерану вручили государственную награду за существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность.

Ранее вдову писателя Александра Солженицына наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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