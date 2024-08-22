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В России разработают критерии и показатели эффективности губернаторов

Управление президента РФ подготовит показатели эффективности губернаторов

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Shutterstock

Управление президента России по внутренней политике займется подготовкой критериев и показателей эффективности губернаторов. Это следует из соответствующего указа.

В июне 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о новых критериях оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. Всего были изменены шесть методик расчета эффективности, однако из них перечислены только три – «Качество городской среды», «Качество окружающей среды», «Цифровая зрелость».

29 июня текущего года политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание работе программы «Школа губернаторов». По мнению политолога, программа «Школа губернаторов» приносит очевидную пользу России. Он добавил, что повышенное внимание Путина к программе говорит о том, что он получает отчеты и контролирует результаты.

Ранее система муниципального управления Казани была признана лучшей в России.

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