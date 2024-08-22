Эксперт назвал число граждан США, которых может заинтересовать переезд в РФ

В США проживают как минимум несколько миллионов человек, которых может заинтересовать указ президента России Владимира Путина о переселенцах. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал специалист по миграционному праву Тимур Беслангуров. По его словам, данный документ заметно упростит въезд и пребывание в РФ граждан из недружественных стран.

«Что касается политического значения этого указа, то это сильнейший удар по США и, наверное, самый сильный ход Москвы после начала СВО. Ведь дело не в количестве приезжающих, а в качестве. Один условный Маск, переехавший из Техаса в Москву, нанесет США, кроме финансового, сильнейший имиджевый удар», — отметил эксперт.

Он добавил, что на сегодняшний день в США проживает около шести миллионов православных христиан и порядка трех миллионов традиционных католиков, не признающих дрейф Римской католической церкви в сторону одобрения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

19 августа Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Помощь будут оказывать иностранцам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России.

До этого МВД РФ выдало многодетной семье из США свидетельство о временном убежище в РФ. Лео Лайонел и Шантель Фельис Хэер приняли решение переехать в Россию на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также некачественного образования. В дальнейшем они рассчитывают получить российское гражданство.

Ранее итальянский журналист обратился за получением российского гражданства.