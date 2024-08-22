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В Госдуме оценили слова Борреля о снятии запрета для ударов по России ради мира

Депутат Чепа счел поддержкой терроризма слова Борреля об ударах по РФ ради мира

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что снятие запрета на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России может способствовать миротворческим усилиям? поддержкой терроризма и провокацией, которая полностью исключает переговоры. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва»

«Это не только не приближает переговоры, это полностью запрещает эти переговоры. Мы относимся к таким заявлениям как к поддержке терроризма. По-другому их никак обозначить нельзя», — заявил Чепа.

Депутат посчитал странным, что Боррель выступил с подобным высказыванием в момент, когда идет эскалация напряженности и возможность мирного урегулирования конфликта лишь отдаляется.

Накануне Боррель заявил, что снятие ограничений на использование Вооруженными силами Украины европейского оружия против российских военных может иметь следующие цели: укрепление самообороны Украины, спасение жизней и сокращение масштабов разрушений на Украине, а также «продвижение миротворческих усилий».

Ранее в Брюсселе исключили влияние атаки на Курскую область на вступление Украины в ЕС.

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