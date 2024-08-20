В Брюсселе исключили влияние атаки на Курскую область на вступление Украины в ЕС

Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что нападение Вооруженных сил Украины никак не повлияет на вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Стано подчеркнул, что происходящие на территории Курской области РФ события являются следствием проведения специальной военной операции.

«Украина имеет право защищать себя, поэтому это не имеет никакого отношения к процессу вступления в ЕС», — отметил он.

До этого Польша пообещала препятствовать вступлению Украины в ЕС, пока Киев не урегулирует вопросы, связанные с Волынской резней.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Варшава продолжает поддерживать Киев, но на отношения между странами негативно влияет Волынская резня. По его словам, между Польшей и Украиной не будут открытых границ, торговли на нынешнем уровне, если не будет решен вопрос Волыни.

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.