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МИД напомнил о ситуации с русскоязычными на Украине после выхода из европейской конвенции

Захарова: члены Совета Европы дискредитировали конвенцию по защите нацменьшинств

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Станислав Красильников/РИА Новости

Большинство стран — членов Совета Европы дискредитировали Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, игнорируя положения договора и другие международные обязательства в данной сфере. Об этом говорится в комментарии представителя российского дипведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

В комментарии отмечается, что страны Совета Европы фактически дискредитировали конвенцию, игнорируя необходимость ее использования в качестве инструмента международно-правовой защиты в том числе русскоязычного населения от притеснений в странах Балтии и на Украине.

«Будучи ее участниками, они цинично попирают не только положения данного договора, но и другие международные обязательства в этой сфере, с чем мы и будем продолжать бороться», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что выход из конвенции не помешает Москве работать на профильных площадках по защите прав русскоязычных. Это также не отразится на соблюдении прав нацменьшинств и внутри России, уточняется в комментарии.

До этого Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Ранее в МИД РФ прокомментировали выход Киева из ряда договоров СНГ.

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