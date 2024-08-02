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В МИД РФ прокомментировали выход Киева из ряда договоров СНГ

Захарова: выход Киева из ряда соглашений не влияет на сотрудничество в СНГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Прекращение действия для Украины ряда договоров в рамках СНГ не влияет на саму организацию, ущерб в таком случае наносится лишь интересам украинского народа. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа, ведь СНГ — это формат, ориентированный на нужды людей», — подчеркнула она.

Как отметила Захарова, «исполкомом СНГ получены уведомления о выходе Киева из 134 соглашений».

По словам официального представителя МИД РФ, Киев все же остается участником отдельных соглашений. Вопрос о причинах такой позиции властей Украины лучше адресовать Киеву, добавила она.

До этого сообщалось, что Украина решила выйти из соглашения Содружества Независимых Государств о порядке транзита через территории стран — участниц СНГ.

В мае Украина денонсировала заключенное в рамках СНГ соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов.

В том же месяце страна вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

В апреле Украина вышла из соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве пограничных областей.

В марте Украина денонсировала соглашение Содружества Независимых Государств о вооруженных силах и пограничных войсках.

Ранее Украина разорвала ряд соглашений с несколькими странами.

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