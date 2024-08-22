Западные страны должны прекратить поддерживать Киев из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам российских газопроводов «Северный поток». Об этом в статье для издания The American Conservative (TAC) написал бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

По его словам, очевидная готовность Киева развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для западных союзников прекратить свою поддержку украинского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт. При этом он считает, что прокси-война не оправдывает себя, если из-за нее может начаться полномасштабное столкновение, причем с ядерной державой, написал Бэндоу.

Он добавил, что администрация американского лидера Джо Байдена должна выйти из российско-украинского конфликта, а не поддерживать его.

До этого газета The Wall Street Journal написала, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Взрывы и последующие утечки газа на трех нитках подводных российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (не был введен в эксплуатацию) произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года.

Ранее президент Чехии оправдал подрыв Украиной «Северных потоков».