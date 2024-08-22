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Захарова отреагировала на данные об обысках у американцев, сотрудничающих со СМИ РФ

Захарова: ждем гневную отповедь ОБСЕ из-за обысков за сотрудничество со СМИ РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне сообщений о предстоящих обысках в домах граждан США, сотрудничающих с российскими СМИ, заявила, что ожидает от ОБСЕ «гневную отповедь американским властям за откат от демократии». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Она задалась вопросом, что думают о таком развитии событий «Репортеры без границ», гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле и уполномоченные в ОБСЕ. Представитель МИД РФ также выразила надежду, что эти структуры не промолчат.

«Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — написала Захарова.

Она иронично отметила, что не хватает только заявлений из американских посольств по всему миру с угрозами ввести санкции против Джо Байдена из-за наступления на свободу слова.

До этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что власти США готовятся провести новые обыски в домах граждан, которые сотрудничают с российскими СМИ. Собеседники издания заявили, что министерство юстиции США намерено противостоять «операциям Кремля по оказанию влияния» на американское общество перед президентскими выборами. Следователи ищут возможные нарушения санкций и закона о раскрытии лоббистской деятельности для иностранных правительств.

Ранее бывший американский разведчик Риттер обвинил ФБР в многолетней слежке.

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