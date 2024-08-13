Бывший разведчик Риттер заявил о долгой слежке за ним со стороны ФБР

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) следили за его деятельностью в течение нескольких лет, заявил бывший американский разведчик и экс-главный инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Об этом сообщает YouTube-канал Judging Freedom.

По словам экс-разведчика, ФБР было обеспокоено его отношениями с правительством России и считало, что Риттер следует указаниям из Москвы.

До этого Риттер заявил, что ФБР, проведя обыски в его доме, таким способом хочет заставить его замолчать. По его мнению, спецслужбы добиваются, чтобы он перестал комментировать конфликт России и Украины.

7 августа сообщалось, что агенты ФБР провели обыск у Риттера. Позже спецслужба подтвердила проведение следственных действий в доме бывшего разведчика в штате Нью-Йорк.

Ранее экс-разведчик США предрек, что станет с Украиной после поражения в конфликте.