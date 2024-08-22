Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции Росрыболовства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что отношения России и стран Африки находятся на подъеме, о чем свидетельствуют итоги второго саммита Россия — Африка, прошедшего в прошлом году в Санкт-Петербурге. А одной из сфер экономического сотрудничества с государствами региона является рыболовство.

По его словам, перед экспедицией стоят задачи по оценке состояния запасов водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки.

Большая африканская экспедиция Росрыболовства стартовала 21 августа. Для участия в ней из Калининграда вышли суда «Атлантида» и «Атлантниро» с квалифицированными специалистами и учеными на борту. Они будут вести исследования в исключительных экономических зонах Марокко, Мавритании, Нигерии, Камеруна. Экспедиция продлится до начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на допуск своих рыбаков в воды стран Африки.