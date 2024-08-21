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В МАГАТЭ заявили о возможности повреждения Курской АЭС

Гросси: Курская АЭС находится в пределах досягаемости артиллерии ВСУ

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Илья Питалев/РИА Новости

В МАГАТЭ «очень серьезно» оценивают риск возможного повреждения Курской атомной электростанции (АЭС) из-за вторжения Украины в Курскую область. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что АЭС «технически находится в пределах досягаемости артиллерии» Вооруженных сил Украины.

«Пока там идут бои, я очень обеспокоен», — сказал он.

18 августа сообщалось, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в ближайшее время посетить Курскую атомную электростанцию (АЭС) для личной оценки ситуации.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее РФ призвала ООН и МАГАТЭ осудить готовящуюся ВСУ провокацию на Курской АЭС.

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