Власти Украины должны с осторожностью действовать в Африке и не повторять ошибок холодной войны, передает Al Jazeera. По мнению обозревателя катарского телеканала Тафи Мхака, Киеву нужно извиниться за свои шаги в пользу малийских повстанцев-туарегов перед Бакамо.

«Фактически, открытая поддержка малийских повстанцев Украиной серьезно подорвала ее авторитет на мировой арене, продемонстрировав, что это <...> воинственная нация, решившая утвердить свою власть над врагом любой ценой, включая безопасность других государств, находящихся за тысячи миль от ее территории», — говорится в тексте.

С точки зрения Мхака, украинскому правительству необходимо научится уважать суверенитет других государств и прекратить незаконные действия. Обозреватель подчеркнул, что если Киев этого не сделает, то он не сможет заслужить доверие африканских стран.

«Украина не сможет завоевать поддержку мирового сообщества и убедить его в правоте своей борьбы, одновременно подвергая риску безопасность и территориальную целостность других стран», — резюмируется в материале.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

До этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке террористических группировок в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля.

Ранее в Нигере сотни людей вышли на протест против поддержки Украиной террористов в Африке.