Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украину призвали принести извинения Мали

Al Jazeera: Украине стоит принести извинения Мали за свои военные провокации

close
100%
Kyiv Post

Власти Украины должны с осторожностью действовать в Африке и не повторять ошибок холодной войны, передает Al Jazeera. По мнению обозревателя катарского телеканала Тафи Мхака, Киеву нужно извиниться за свои шаги в пользу малийских повстанцев-туарегов перед Бакамо.

«Фактически, открытая поддержка малийских повстанцев Украиной серьезно подорвала ее авторитет на мировой арене, продемонстрировав, что это <...> воинственная нация, решившая утвердить свою власть над врагом любой ценой, включая безопасность других государств, находящихся за тысячи миль от ее территории», — говорится в тексте.

С точки зрения Мхака, украинскому правительству необходимо научится уважать суверенитет других государств и прекратить незаконные действия. Обозреватель подчеркнул, что если Киев этого не сделает, то он не сможет заслужить доверие африканских стран.

«Украина не сможет завоевать поддержку мирового сообщества и убедить его в правоте своей борьбы, одновременно подвергая риску безопасность и территориальную целостность других стран», — резюмируется в материале.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

До этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке террористических группировок в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля.

Ранее в Нигере сотни людей вышли на протест против поддержки Украиной террористов в Африке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами