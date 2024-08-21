В МИД назвали враньем утверждения, что Украина атаковала Курскую область самостоятельно

Утверждения о том, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область проходит без поддержки западных стран, являются ложью. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«США, Великобритания, натовские страны, в первую очередь, это англосаксонский дуэт, являются не только идейными вдохновителями и материальными спонсорами, но буквально наводчиками, которые наводят киевский режим на цели на территории России. Их заявления о том, что это проходит без поддержки Запада, это неправда», — сказала она.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Западом нападения на Курскую область ухудшила позиции Украины.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область.