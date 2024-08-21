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Экс-посол Украины призвал Германию ввести войска и заплатить не только деньги

Экс-посол Пристайко: Киев хотел бы, чтобы Германия ввела войска на Украину

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Mindaugas Kulbis/AP

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы, чтобы немецкие войска принимали участие в конфликте на территории республики. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук на YouTube.

«Вы можете посчитать, сколько вам нужно солдат, чтобы остановить теоретическое нападение России. Потому что это нашей кровью куплена ваша безопасность. Вы за нее заплатили только деньги на этом этапе. Хотя мы хотели бы, чтобы и ваши солдаты нам помогли тоже», — сказал Пристайко.

Бывший посол отметил, что Германия не обязана помогать Украине еще больше, однако может себе это позволить, учитывая все потребности Киева.

До этого экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник на фоне сообщений о том, что ФРГ планирует сократить финансирование Киева из-за нехватки средств, предупредил об опасности такого «бухгалтерского мышления». Дипломат понадеялся, что Германия пересмотрит свою позицию по выделению финансовой помощи Украине и даже увеличит расходы на поддержку Киева.

Ранее правительству Германии напомнили о красных линиях по Украине.

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