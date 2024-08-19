Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал федеральное правительство соблюдать собственные ограничения, установленные в вопросе помощи Украине. В беседе с Web.de он уточнил, что Берлин регулярно переступает собственные красные линии.

«Немецкое правительство постоянно переступает свои собственные «красные линии». Сначала речь шла о 5 000 касок, потом мы поставляли боеприпасы, потом танки», — указал Кречмер.

По словам политика, чем быстрее наступит перемирие между Москвой и Киевом, тем быстрее финансовые средства перестанут тратиться на стрельбу.

До этого Кречмер заявил, что Германии нужно возобновить сотрудничество с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Кречмер отметил, что немецкое правительство отказалось от курса дипломатии, выбрав стратегию поставки вооружений.

Ранее в Германии увидели фатальный сигнал для Украины в одном действии правительства.