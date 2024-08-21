Визит Путина на Северный Кавказ сочли сигналом Западу

Визит президента России Владимира Путина в регионы Северного Кавказа, которые когда-то считались «горячими», стал сигналом мировому сообществу и особенно Западу. Эта поездка говорит о том, что все регионы страны, где сохраняется напряженная обстановка, рано или поздно будут спокойными и мирными, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.

«Это очевидно демонстрация того, что в свое время во всех трех регионах у нас было серьезное противостояние. Эти поездки в целом связаны с незаканчивающимся противостоянием с коллективным Западом и с Украиной как проводником его политики», — считает эксперт.

Он напомнил о вторгшихся в Дагестан боевиках и чеченской войне. Однако сегодня эти территории стали обычными развивающимися субъектами страны – так будет и с новыми регионами, заключил политолог.

Напомним, Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. Подробнее о поездке российского лидера – в материале «Газеты.Ru».

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