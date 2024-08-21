Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство «Интерфакс» уточнило, что с российской стороны во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол в Пекине Юрий Моргулов.

Ли Цян приехал в Россию по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. В среду они провели переговоры в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран, по итогам которой подписано несколько межправительственных и межведомственных документов.

Визит премьера Госсовета КНР в Москву проходит в год 75-летней годовщины установления двусторонних дипломатических отношений и продлится до 22 августа.

В прошлый раз Путин и Ли Цян встречались в Пекине в мае во время государственного визита российского президента в КНР. Тогда Путин пригласил китайского премьера посетить Москву.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.