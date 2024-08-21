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Стало известно о сдвиге во внешней политике Азербайджана после визита Путина

Аналитик Мелоян назвал заявку Баку на вступление в БРИКС сдвигом в его политике

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Азербайджан сразу после завершения визита президента РФ Владимира Путина в республику подал заявку на вступление в БРИКС, что стало серьезным сдвигом в его внешней политике. Об этом заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян, передает РИА Новости.

Российский лидер посетил Баку 18–19 августа, во время поездки встретившись с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы двух государств провели переговоры в узком и расширенном составах, а также подписали ряд документов.

При этом, по мнению эксперта, одной из целей визита Путина в Азербайджан была демонстрация готовности РФ и дальше оставаться посредником на Южном Кавказе. Президент хотел напомнить региональным игрокам и всему международному сообществу, что Москва «никуда не уходит».

«У Баку в целом нет возражений по этому поводу, однако позиция армянского руководства диаметрально противоположная», — подчеркнул Мелоян.

Также он обратил внимание, что после визита российского лидера Азербайджан подал заявку на присоединение к БРИКС. Как отметил аналитик, Баку всегда придерживался политики неприсоединения к каким-либо геополитическим блоками. В связи с этим эксперт назвал желание республики вступить в упомянутую организацию серьезным сдвигом в ее внешней политике.

Как сказал Мелоян, членство в БРИКС не влечет за собой никаких политических и военных обязательств. Он выразил уверенность, что именно по этой причине Азербайджан решил присоединиться к его работе.

20 августа пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что республика официально подала заявку на присоединение к БРИКС.

Ранее политолог раскрыл три главных вопроса, которые обсуждали Путин и Алиев.

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