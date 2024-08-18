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В России призвали не доверять инициативам Запада по миру на Украине

Глава парламента Крыма Константинов отверг мирные инициативы Запада по Украине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пропагандистской и информационной уловкой инициативы стран Запада о мирном урегулировании ситуации на Украине и призвал не доверять им. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что Россия работает в условиях информационной войны высокого уровня, и к заявлениям Запада стоит относиться с осторожностью. Он напомнил, что в последнее время регулярно шли разговоры о мирных переговорах, о сложностях в рядах ВСУ и проблемах у Владимира Зеленского, после чего был нанесен удар в Курской области.

«Говорили все то, что нашему уху приятно слышать, а затем нанесли удар в Курске. Поэтому все эти разговоры о мире, все это часть очень крупной серьезной информационной войны», — заявил Константинов.

По его словам, страны Запада продолжат спонсировать конфликт на Украине, поскольку для них он мало чем отличается от войны в Ливии и Ираке, так как напрямую их не касается.

«Украинский конфликт мало чем отличается в сознании людей, живущих в западных странах, от войны в Ливии, Ираке. Потому что это не касается их. Вот если коснется, ситуация кардинально поменяется, и в отношении их избирателей, и отношение их ко всем происходящим событиям», — сказал Константинов.

До этого издание The Washington Post сообщало, что атака на Курскую область сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о срыве переговоров с Украиной.

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