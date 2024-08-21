В Совфеде предрекли «серьезный ответ» Украине на последние атаки ВСУ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что для Украины готовится «серьезный ответ» за вторжение в Курскую область, «бесконечные атаки» на Крымский мост и попытки бить БПЛА в том числе по Москве. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что российские военные не сидят сложа руки.

«Мы не будем впадать в панику. Я уверен, мы купируем подобные атаки и в будущем. Более того, что наши военные сейчас стараются не высказываться, наводит на мысль, что мы готовим серьезный ответ украинцам за вторжение в Курскую область, за бесконечные атаки Крымского моста, различных приграничных территорий. Теперь и до Москвы хотят добраться», — заявил Джабаров.

Он предположил, что речь идет о военной операции и российские военные и ученые «не сидят сложа руки». Специалисты также готовятся пресекать атаки беспилотников, которые Запад поставляет ВСУ, сказал сенатор. Он выразил надежду, что эксперты найдут решение проблемы с регулярными атаками БПЛА.

До этого Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Спустя 15 минут после этого он объявил, что в Подольске были успешно перехвачены еще два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении столицы. Мэр столицы назвал атаку одной из крупнейших. Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников на подлете к столице.

Ранее солдат ВСУ рассказал об ответе российской армии на атаку в Курской области.