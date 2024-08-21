Солдат ВСУ рассказал об ответе российской армии на атаку в Курской области

Беспилотники Вооруженных сил России круглосуточно следят за обстановкой в приграничных с Украиной регионах. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью корреспонденту France Info, передает РИА Новости.

По словам солдата, каждый день присутствие российских дронов ощущается все сильнее, их и наносимых ими ударов становится больше и больше.

В свою очередь журналист французского канала отметил, что кратное увеличение количества беспилотников ВС РФ в приграничных областях свидетельствует о том, что фактор неожиданности от атаки на Курскую область прошел и российская армия начинает давать ВСУ жесткий отпор.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.