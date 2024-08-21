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Американская журналистка сравнила Барака Обаму с Иисусом

Американская журналистка Райан поставила Барака Обаму в один ряд с Иисусом

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Thanassis Stavrakis/AP

Американская журналистка из пула Белого дома Эйприл Райан сравнила экс-президента США Барака Обаму с Иисусом, допустив, что претендующая на пост главы государства Камала Харрис может встать с ними в один ряд. На это обратил внимание телеканал Fox News.

Назвав Мишель Обаму «космической» и «искренней», Райан обратила внимание на бывшего президента, поместив его в список рядом с Иисусом Христом и «Исторически черными колледжами и университетами» (HBCU).

«Я имею в виду, я шучу по этому поводу, но есть Иисус, HBCU, а есть Барак Обама. Это может измениться. Это может немного измениться, если Камала Харрис станет президентом. Но, знаете, это два человека, которых люди хотят услышать прямо сейчас», — сказала журналистка.

До этого председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что Барак Обама через кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис намерен получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме.

Ранее Мишель Обама призналась, что не спит из-за страха перед выборами в США.

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