Мишель Обама призналась, что не спит из-за страха перед выборами в США

Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что приближающиеся президентские выборы в стране не дают ей спать по ночам. Об этом пишет Fox News со ссылкой на подкаст «On Purpose».

Отвечая на вопрос ведущего о том, что не дает ей спать по ночам, она подчеркнула, что это связано с «миром, в котором мы живем».

«Есть такое понятие, как «слишком много знать», и когда ты замужем за президентом Соединенных Штатов, который знает все обо всем на свете, иногда тебе просто хочется избавиться от этого», — заявила Обама.

Она отметила, что проблемы, которые ее волнуют, варьируются от войн и будущего искусственного интеллекта до изменения климата и явки избирателей, предстоящие президентские выборы в Америке остаются главными среди них.

«Это то, что не дает мне уснуть, потому что вы не имеете над ними контроля. <…> Я в ужасе от того, что может произойти, потому что наши лидеры имеют значение», — констатировала экс-первая леди США.

До этого газета Wall Street Journal писала, что трагедия предстоящих выборов в США состоит в том, что основное внимание действующего президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа будет направлено «в прошлое», а именно на выборы 2020 и последовавший за ними штурм Капитолия.

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