В США испугались внешнеполитических последствий в случае победы Трампа

Член Комитета по разведке палаты представителей, демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс предупредил о внешнеполитических последствиях победы Дональда Трампа на выборах, которые повлияют на национальную безопасность страны. Об этом пишет Politico.

«Есть причина национальной безопасности, чтобы желать победы демократов, и эта причина национальной безопасности заключается в том, что президентство Дональда Трампа — это президентство, в котором мы, вероятно, откажемся от своих обязательств перед союзниками», — сказал Хаймс.

По его словам, Дональд Трамп обладает «странной, магнетической тягой к автократам». Конгрессмен предупредил, что республиканец в случае победы, вероятно, прекратит поддержку Украины и откажется от европейских союзников Вашингтона.

До этого Трамп заявлял, что если победит на выборах в ноябре, то сразу же лично обратится к лидерам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому и призовет их к началу переговоров. Он также пообещал улучшить отношения с Китаем в случае своей победы на выборах.

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