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В Китае раскрыли, какой шаг Байдена обрек США на провал

Аналитик Вэнлинь: атака Байдена на Китай и Россию обрекла США на провал

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Evan Vucci/Pool/Reuters

Президент США Джо Байден в попытке победить Китай и Россию проводит против этих стран агрессивную политику, тем самым вынуждая Вашингтон действовать на два фронта. Как подчеркнула экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин, в беседе с ТАСС, Соединенные Штаты пытаются разжигать конфликты вокруг КНР и РФ, однако подобная стратегия обречена на провал.

«Соединенные Штаты, действительно, хотят создать вокруг Китая войну. С одной стороны, они использовали Украину, чтобы воспрепятствовать РФ, с другой - [на Тайване] создали аналогичного Украине агента, чтобы затем мешать КНР. Это атака на два фронта, которая не может увенчаться успехом», — считает Вэньлин.

Эксперт указала на надежды администрации Байдена победить Пекин и Москву, однако напомнила, что цели добиться не удалось. У США не вышло спровоцировать военный конфликт вокруг Китая, несмотря на то, что они задействовали «все факторы». По ее словам, США через Украину втягивают Россию в «трясину войны», и если Вашингтону удастся сделать так же с Китаем, то это будет «огромным ударом по мировой экономике и обоим нашим странам».

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай рассматривает консенсус лидеров РФ и КНР как основополагающий ориентир для развития отношений Москвы и Пекина.

Ранее в МИД Китая назвали НАТО «пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации».

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