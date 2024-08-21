Посол Ливана призвал Россию и Украину начать мирные переговоры

Ливан призывает Россию и Украину начать переговоры для мирного разрешения вооруженного конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ближневосточного государства в Москве Шауки Бу Нассар.

Дипломат подчеркнул, что Бейрут всегда призывает находить решения любым конфликтам, где бы они ни происходили, посредством диалога.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в X, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. До этого, в июле, он не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны.

Ранее в МИД России исключили возможность переговоров с Украиной.