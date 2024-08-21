Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров показал Путину новую мечеть в Чечне

Глава Чечни Кадыров показал Путину новую мечеть в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал прибывшему в регион президенту Российской Федерации Владимиру Путину новую мечеть на площади Минутка в Грозном, строительство которой завершилось недавно. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что воспользовался прибытием главы государства в Чечню и поблагодарил его «за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих», а также за сохранение семейных ценностей.

В религиозном учреждении президента России встретил муфтий Шейх Салах-Хаджи Межиев.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. В Кабардино-Балкарии президент отметил успехи в сельском хозяйстве на агропредприятии, в Северной Осетии он воздал дань памяти жертвам теракта в Беслане, а в Чечне оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин встретился с матерью Кадырова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами