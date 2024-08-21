Кадыров показал Путину новую мечеть в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал прибывшему в регион президенту Российской Федерации Владимиру Путину новую мечеть на площади Минутка в Грозном, строительство которой завершилось недавно. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что воспользовался прибытием главы государства в Чечню и поблагодарил его «за трепетное отношение к религиозным чувствам верующих», а также за сохранение семейных ценностей.

В религиозном учреждении президента России встретил муфтий Шейх Салах-Хаджи Межиев.

20 августа Путин посетил три региона Северо-Кавказского федерального округа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию и Чечню. В Кабардино-Балкарии президент отметил успехи в сельском хозяйстве на агропредприятии, в Северной Осетии он воздал дань памяти жертвам теракта в Беслане, а в Чечне оценил достижения в сфере образования и посетил Российский университет спецназа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин встретился с матерью Кадырова.