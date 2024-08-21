В столице Сенегала перед украинским посольством прошла демонстрация протеста

В столице Сенегала, Дакаре, прошел митинг с требованием выслать из страны посла Украины. Об этом сообщает Agence de Presse Africaine (APA).

Протестная манифестация состоялась прямо перед зданием дипломатического представительства Украины. Митингующие потребовали выслать из страны украинского посла Юрия Пивоварова, который открыто поддержал недавнее нападение террористов на правительственную армию соседнего Мали.

Полиция задержала 12 наиболее активных участников митинга, но через несколько часов они были отпущены на свободу.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке.

9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Африки начали осознавать террористическую сущность украинского правительства, о чем свидетельствует решение Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Ранее политолог объяснил, как Украина хочет задействовать Африку в борьбе с Россией.