Путин встретился с матерью Кадырова

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с матерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер в неформальной обстановке подарил матери Кадырова цветы.

20 августа Владимир Путин прибыл в Чечню. Он посетил место захоронения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и назвал его своим другом. По словам Путина, Кадыров «в значительной степени спас чеченский народ, в том числе и жертвуя собой». Глава государства назвал его настоящим бойцом, порядочным и преданным человеком.

Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни.

Ранее Кадыров заявил о сформированном в Чечне резерве для отправки на СВО.