Кадыров рассказал о программе Путина в рамках визита в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о том, что для президента России Владимира Путина запланирована насыщенная программа в республике.

«В рамках визита запланирована насыщенная программа», — написал чеченский лидер.

20 августа Путин прибыл в Чечню. Он посетил место захоронения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и назвал его своим другом. По словам Путина, Кадыров «в значительной степени он спас чеченский народ, в том числе и жертвуя собой». Глава государства назвал его настоящим бойцом, порядочным и преданным человеком.

Также Путин впервые посетил Российский университет спецназа (РУС), где посмотрел, как тренируются добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции. В ходе тренировки бойцы продемонстрировали навыки стрельбы из огнестрельного оружия, тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

Ранее Путин впервые посетил захваченную террористами в 2004 году школу в Беслане.