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Путин назвал Ахмата Кадырова своим другом

Путин: Ахмат Кадыров спас чеченский народ, жертвуя собой

Президент РФ Владимир Путин поклонился могиле первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и назвал его своим другом. Об этом сообщает ТАСС.

«Он мой друг... Много сделал для чеченского народа — я думаю, что в значительной степени он спас чеченский народ. В том числе и жертвуя собой», — сказал Путин.

Глава государства назвал Ахмата Кадырова настоящим бойцом, порядочным и преданным человеком.

20 августа Путин в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова прибыл в Российский университет спецназа (РУС). Российский лидер намерен посмотреть, как тренируются добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции. В ходе тренировки бойцы продемонстрируют навыки стрельбы из огнестрельного оружия, тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

Во вторник Кадыров сообщил, что Путин прибыл в Чечню. По словам главы республики, российского президента ждет «насыщенная программа».

Ранее Путин впервые посетил захваченную террористами в 2004 году школу в Беслане.

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