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Путин заявил о попытках раскачать ситуацию в России

Путин: враги России не оставляют попыток раскачать ситуацию в стране

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Противники России не оставляют попыток раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями жертв теракта в Беслане, пишет ТАСС.

«Что касается тех противников и врагов, о которых я сказал, то они продолжают эту войну в попытке раскачать нашу страну. Это очевидно», — сказал глава государства.

20 августа Путин выразил уверенность, что Россия сможет одолеть украинские войска в Донбассе и Курской области так же, как ей удалось победить террористов на Кавказе.

27 июля президент РФ сказал, что история отечества, традиции и гордость за свершения предков являются основой для победы, которая особенно нужна сейчас России.

25 июля Путин заявил о неотвратимости наказания для тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей, сыграть на религиозных или национальных чувствах.

Ранее Путин выразил уверенность в победе России в спецоперации.

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