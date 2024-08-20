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Российский Союз по правам человека призвал не допустить уничтожения УПЦ

СПЧ призвал не допустить уничтожения Украинской православной церкви

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РИА «Новости»

В российском Совете по правам человека призвали не допустить уничтожения канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

В публикации отмечается, что обращение к религиозным лидерам и международным правозащитным и гуманитарным организациям принято Постоянной комиссией СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Его поддержал советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев.

В обращении говорится о «репрессиях, которым подвергается на Украине крупнейшая религиозная организация - Украинская православная церковь (УПЦ)» и напоминается, что «депутаты украинского парламента приняли закон, которым они запрещают деятельность УПЦ в стране». СПЧ обращается с призывом «помешать произволу украинских властей, не дать вступить закону в силу и не допустить уничтожения Украинской православной церкви».

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Ранее сообщалось, что митрополит Климент заявил о несоответствии закона о запрете УПЦ конституции Украины.

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