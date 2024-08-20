Украинскую верхушку раздирает внутренний раскол, который произошел между политиками и военным командованием, считает специалист по отношениям РФ с Евросоюзом и США Гилберт Доктороу. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Существуют внутренние конфликты между теми, кто находится на самом верху в военной и гражданской администрациях на Украине», — сказал политолог.

Он предположил, что операцию в Курской области мог спровоцировать один из таких конфликтов, во время которого якобы собирались отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Через некоторое время после этого Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на Покровском направлении в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ вызвали временную поверенную США из-за американских репортеров в Курской области.