Назван срок рассмотрения законопроекта об отмене наказаний за опоздания в непогоду

Осенью Госдума рассмотрит законопроект о неприменении к работнику дисциплинарного взыскания за опоздание на работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил RT автор соответствующего нормативного акта, депутат от ЛДПР Иван Сухарев.

Он отметил, что данная тема является актуальной, поскольку климат меняется и иногда не позволяет сотруднику своевременно оказаться на рабочем месте. По словам парламентария, законопроект призван защитить права и свободы россиян.

«Будем добиваться принятия положительного решения в осеннюю сессию», — сказал Сухарев.

В начале июля глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что погода влияет на самочувствие людей и их работоспособность, поэтому необходимо защитить опоздавших на работу из-за сложных погодных условий от дисциплинарных взысканий. Так он обосновал внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.

Позже инициативу ЛДПР поддержал сенатор Вадим Деньгин. Он сказал, что россиян нужно перестать наказывать за опоздания во время жары и других неблагоприятных погодных условий.

Ранее эксперт высказала опасения по поводу отмены наказаний за опоздания в непогоду.