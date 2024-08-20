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Назван срок рассмотрения законопроекта об отмене наказаний за опоздания в непогоду

RT: ГД осенью рассмотрит проект об отмене наказания за опоздание из-за погоды

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Осенью Госдума рассмотрит законопроект о неприменении к работнику дисциплинарного взыскания за опоздание на работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил RT автор соответствующего нормативного акта, депутат от ЛДПР Иван Сухарев.

Он отметил, что данная тема является актуальной, поскольку климат меняется и иногда не позволяет сотруднику своевременно оказаться на рабочем месте. По словам парламентария, законопроект призван защитить права и свободы россиян.

«Будем добиваться принятия положительного решения в осеннюю сессию», — сказал Сухарев.

В начале июля глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что погода влияет на самочувствие людей и их работоспособность, поэтому необходимо защитить опоздавших на работу из-за сложных погодных условий от дисциплинарных взысканий. Так он обосновал внесение в Госдуму соответствующего законопроекта.

Позже инициативу ЛДПР поддержал сенатор Вадим Деньгин. Он сказал, что россиян нужно перестать наказывать за опоздания во время жары и других неблагоприятных погодных условий.

Ранее эксперт высказала опасения по поводу отмены наказаний за опоздания в непогоду.

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