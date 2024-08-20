Стала известна реакция ФРГ на призыв Туска «извиниться и замолчать» из-за «Севпотоков»

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что тем, кто инициировал и поддерживал строительство «Северных потоков» следует «извиниться и замолчать», ошеломило немецких чиновников, однако они решили его проигнорировать. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным WSJ, в Германии решили не отвечать Польше, чтобы не допустить ухудшения отношений между сторонами. По словам неназванного немецкого министра, Берлин и Варшава должны сотрудничать и вместе поддерживать Украину, указывает газета.

«Путин — наш общий враг, и нам всем стоит помнить об этом», — заявил собеседник WSJ.

До этого премьер Польши на фоне публикации в СМИ новых данных о взрыве газопроводов и возможной причастности Украины на своей странице в соцсети Х написал, что тем, кто поддерживал и инициировал проекты «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоит извиниться и замолчать. «Всем инициаторам и покровителям «Северного потока-1» и «Северного потока-2». Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу — извиниться и промолчать», — написал Туск на английском языке.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, украинский лидер Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Источники издания утверждают, что в операции предполагалось использование небольшой яхты и нескольких дайверов. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. При этом экс-глава немецкой внешней разведки Август Ганнинг в интервью Welt не исключал, что в подрыве могла быть замешана и Польша.

Ранее в МИД ФРГ заявили об обмене с РФ данными о подрыве «Северных потоков».