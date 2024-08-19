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В МИД ФРГ заявили об обмене с РФ данными о подрыве «Северных потоков»

МИД ФРГ: Берлин обменивается с РФ данными о подрыве «Северных потоков»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Германия обменивается с Россией данными о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», но не раскрывает промежуточные итоги расследования. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

На пресс-конференции правительства Фишер сообщил, что Германия отвергает обвинения в неисполнении обязательств, она якобы находится «в процессе обмена информацией с российской стороной».

При этом он не уточнил, какой именно информацией Германия делится с Россией.

До этого директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что российская сторона официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков».

Газета WSJ писала, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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