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Путин впервые посетил захваченную террористами в 2004 году школу в Беслане

Путин впервые прибыл в захваченную террористами в 2004 году школу №1 в Беслане

Президент России Владимир Путин впервые посетил школу №1 в Беслане, где 1–3 сентября 2004 года террористы захватили и удерживали 1,2 тысячи заложников. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер впервые прибыл в бесланскую школу, которая после трагедии стала мемориальным комплексом. Школьный спортзал, где боевики удерживали детей, был сохранен в исходном виде. На стене помещения размещены фотографии жертв теракта. Спустя почти 20 лет после случившегося посетители приносят в школу игрушки и цветы, а также воду, которую террористы не давали заложникам, страдавшим от жажды и голода.

На улице около школы установлена мемориальная доска, на которой написаны имена всех 334 жертв теракта. До того, как зайти в школу, Путин подошел к мемориалу и встал перед ним на колени.

До этого издание Life со ссылкой на Shot сообщало, что в Беслане 10-летняя девочка заявила о том, что ученик одной из школ якобы готовится организовать теракт.

Ранее Артемия Лебедева потребовали лишить госнаград за слова о Беслане.

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