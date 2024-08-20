Иностранных журналистов в Курской области призвали приравнять к боевикам

Западных журналистов, снимающих репортажи в Курской области, следует приравнять к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Казаков.

«Если они попадут к нам в плен, мы можем рассматривать их как комбатантов. Они идут вместе с армией агрессора, формально Украина является агрессором на территории Курской области. Находятся внутри военных подразделений, используют, в том числе, военную технику», — отметил Казаков.

Он добавил, что иностранные репортеры, которые приезжают в Курскую область, нарушают не только законы Российской Федерации, но и нормы международного права.

19 августа американская газета The Washington Post опубликовала статью, где сообщила, что ее журналисты и фотограф побывали в городе Суджа Курской области вместе с военнослужащими вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, к нарушителям будут приняты меры.

Ранее ФСБ завела дело против итальянских журналистов за репортаж из Суджи.