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Иностранных журналистов в Курской области призвали приравнять к боевикам

Политолог Казаков: иностранных журналистов в Судже следует приравнять к боевикам

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TG1/Rai 1

Западных журналистов, снимающих репортажи в Курской области, следует приравнять к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Казаков.

«Если они попадут к нам в плен, мы можем рассматривать их как комбатантов. Они идут вместе с армией агрессора, формально Украина является агрессором на территории Курской области. Находятся внутри военных подразделений, используют, в том числе, военную технику», — отметил Казаков.

Он добавил, что иностранные репортеры, которые приезжают в Курскую область, нарушают не только законы Российской Федерации, но и нормы международного права.

19 августа американская газета The Washington Post опубликовала статью, где сообщила, что ее журналисты и фотограф побывали в городе Суджа Курской области вместе с военнослужащими вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что его сотрудники пересекли границу Украины и РФ в субботу, 17 августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия фиксирует все случаи незаконного проникновения сотрудников западных СМИ на свою территорию, к нарушителям будут приняты меры.

Ранее ФСБ завела дело против итальянских журналистов за репортаж из Суджи.

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