Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде объяснили отказ Харрис от дебатов с Трампом на Fox News

Пушков объяснил отказ Харрис от дебатов желанием не дать ей сказать лишнего

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил отказ кандидата на пост президента США Камалы Харрис от дебатов с Дональдом Трампом на телеканале Fox News нежеланием Барака Обамы, который, по его словам, де-факто руководит ее кампанией, чтобы «не дать ей сказать ничего лишнего». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Главная задача Обамы, который, по имеющимся данным, де-факто руководит предвыборной кампанией Харрис, не дать ей сказать ничего лишнего, а лучше вообще ничего. Ибо о ее способностях он отлично осведомлен», — написал Пушков.

В связи с этим, указал парламентарий, Харрис не дает интервью и выступает только с заранее заготовленными речами. Он предположил, что полного цикла дебатов между соперниками не будет, и все ограничится одним раундом 10 сентября.

До этого Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что его оппонент от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним 4 сентября на телеканале Fox News.

11 августа бывший президент США анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее соратник Трампа прокомментировал рост популярности Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами