В Совфеде объяснили отказ Харрис от дебатов с Трампом на Fox News

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил отказ кандидата на пост президента США Камалы Харрис от дебатов с Дональдом Трампом на телеканале Fox News нежеланием Барака Обамы, который, по его словам, де-факто руководит ее кампанией, чтобы «не дать ей сказать ничего лишнего». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Главная задача Обамы, который, по имеющимся данным, де-факто руководит предвыборной кампанией Харрис, не дать ей сказать ничего лишнего, а лучше вообще ничего. Ибо о ее способностях он отлично осведомлен», — написал Пушков.

В связи с этим, указал парламентарий, Харрис не дает интервью и выступает только с заранее заготовленными речами. Он предположил, что полного цикла дебатов между соперниками не будет, и все ограничится одним раундом 10 сентября.

До этого Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что его оппонент от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним 4 сентября на телеканале Fox News.

11 августа бывший президент США анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее соратник Трампа прокомментировал рост популярности Харрис.