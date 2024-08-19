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Соратник Трампа прокомментировал рост популярности Харрис

Сенатор Вэнс призвал не беспокоиться об опросах, где Харрис опережает Трампа

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Gaelen Morse/Reuters

Сенатор от штата Огайо, кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс призвал не беспокоиться о последних результатах опросов, в которых Камала Харрис обходит по популярности Дональда Трампа. Его слова приводит Fox News.

«Мы не должны беспокоиться об опросах, мы должны пробежать до финишной черты и призвать всех выйти и проголосовать. Но наше сообщение будет очень простым. Если вы хотите вернуться к миру и процветанию, к росту чистой заработной платы, Дональд Трамп сделал это один раз и сможет сделать это снова», — сказал Вэнс.

До этого сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии США Камала Харрис опережает своего конкурента Дональда Трампа по популярности перед стартом национального съезда Демократической партии США.

Согласно исследованию, Харрис заручилась поддержкой 49% зарегистрированных избирателей США, в то время как за Трампа готовы проголосовать 45% опрошенных. Еще 5% заявили, что поддержат другого кандидата в президенты.

Ранее стала известна судьба Харрис в случае победы на выборах.

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