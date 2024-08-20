Германия захотела управлять силами НАТО в Балтийском море

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что Берлин намерен взять под свое управление военно-морские силы НАТО в регионе Балтийского моря. Его слова приводит издание The Japan Times.

По его словам, Германия уже заявила другим странам НАТО о готовности взять на себя ответственность за командование военно-морскими силами альянса на Балтике. У ФРГ есть вся необходимая инфраструктура и морской штаб в Ростоке, уточнил Каак.

Главком подчеркнул, что ВМС Германии являются крупнейшим флотом НАТО в акватории Балтийского моря, и «обладают выдающимся региональным опытом и обширными разведывательными возможностями».

Германия намерена защищать морские пути и поддерживать «международный порядок, основанный на правилах».

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и пять других стран-членов Североатлантического альянса, которые имеют выход к Северному или Балтийскому морям, подписали меморандум о намерениях закупить у Финляндии морские мины.

Ранее Патрушев обвинил Швецию и Финляндию в желании лишить Россию доступа к Балтийскому морю.